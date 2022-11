Eleições afetam humor, sono e consumo de álcool de eleitores, diz estudo

Embora seja senso comum que eventos altamente antecipados, como eleições, possam causar estresse e perturbar o bem-estar das pessoas, poucas pesquisas foram publicadas explorando essa relação. Agora, pesquisadores do Beth Israel Deaconess Medical Center (BIDMC) mostram como os principais eventos sociopolíticos podem ter impactos globais no sono, associados a flutuações significativas no humor coletivo do público, bem-estar e consumo de álcool. As descobertas foram publicadas na revista Sleep Health da National Sleep Foundation.

“É improvável que essas descobertas sejam um choque para muitos, dada a turbulência política dos últimos anos”, disse o autor correspondente Tony Cunningham, diretor do Centro de Sono e Cognição do BIDMC. “Nossos resultados provavelmente refletem muitas de nossas próprias experiências em torno de eventos altamente estressantes, e sentimos que esta era uma oportunidade de validar cientificamente essas suposições”.

Como parte de um estudo maior explorando o sono e as repercussões psicológicas da pandemia de Covid-19, a equipe pesquisou 437 participantes nos Estados Unidos e 106 no resto do mundo entre as eleições americanas de 2020. Suas respostas revelaram redução da quantidade e eficiência do sono, juntamente com aumento do estresse, humor negativo e uso de álcool no período em torno do pleito. Embora esses resultados tenham sido observados em um nível mais baixo em participantes não americanos, a piora dos hábitos de saúde foi significativamente correlacionada com humor e estresse entre os residentes dos EUA.

Os integrantes americanos também relataram um padrão semelhante com depressão que seus colegas de fora não experimentaram. No entanto, relataram diminuições significativas no humor negativo e na depressão no dia seguinte à eleição.

“Este é o primeiro estudo a descobrir que existe uma relação entre as mudança no humor do público no dia da eleição e o sono na noite do pleito político”, disse Cunningham. “Além disso, não é apenas que as eleições influenciem o sono, mas as evidências sugerem que o sono também pode influenciar o engajamento cívico e a participação nas eleições. Assim, se a relação entre sono e eleições for bidirecional, será importante para pesquisas futuras determinar como o humor do público e os efeitos do estresse no sono que antecedem uma eleição podem afetar ou até alterar seu resultado.”