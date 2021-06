Doria prorroga fase de transição em SP

O governo do estado de São Paulo anunciou nesta quarta-feira, 23, a prorrogação da fase de transição do Plano São Paulo até o dia 15 de julho. Inicialmente, essa fase seria encerrada em 30 de junho. As medidas restritivas e os horários de funcionamento de estabelecimentos comerciais permanecem os mesmos: 40% de ocupação, até às 21h. O toque de recolher permanece das 21h às 5h.

De acordo com o governador João Doria, a decisão acata uma recomendação do Centro de Contingência do novo coronavírus, motivada pelos índices elevados de casos, internações e óbitos por Covid-19 em todo o estado.

Atualmente, a taxa de ocupação dos leitos de UTI está em 78,9% no estado e em 74,7% na Grande São Paulo. Na última semana, foram confirmados 4.180 casos e 54 óbitos a mais que na semana anterior. Por outro lado, foram o número de pacientes internados caiu 11,5% no mesmo período.