Doria anuncia aumento de 20% no salário de profissionais da saúde em SP

O governador de São Paulo, João Doria, anunciou nesta quinta-feira, 10, que a partir de 1 de março, todos os profissionais de saúde ligados à rede pública estadual terão um aumento de 20% em seus salários. “Todos os médicos, enfermeiras e profissionais da saúde que se expuseram para salvar vidas na pandemia terão seus esforços reconhecidos com esses 20% de aumento em seus salários. Tanto os que estão na ativa quanto os que já estão aposentados”, disse o governador, em entrevista coletiva no Palácio dos Bandeirantes, sede do governo paulista. “Nosso foco foi a busca da vacina e enfrentar a tragédia de um país onde diziam que a Covid-19 era uma gripezinha e matou mais de 600 mil pessoas. Agora podemos reconhecer esses esforços desses heróis”, completou.

Doria também anunciou um aumento de 20% nos salários dos profissionais de segurança pública, incluindo todas as carreiras ligadas às forças policiais do estado e 10% de acréscimo aos demais servidores públicos de outras áreas. “Vamos valorizar o funcionalismo público e reconhecer os 541.143 funcionários do estado de São Paulo”, afirmou o governador.

De acordo com Rodrigo Garcia, vice-governador do estado, somando os profissionais de saúde e das forças de segurança, serão cerca de 346 mil funcionários beneficiados com o aumento de 20%. “Serão incorporados 6 bilhões de reais na folha de pagamento do estado de São Paulo”, informou Garcia. A aprovação desses aumentos, porém, ainda dependem da aprovação da Assembleia Legislativa de São Paulo. “Estamos confiantes que será aprovado. Não existe nenhum problema de nenhuma ordem para que não seja”, finalizou João Doria.