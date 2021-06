Doria anuncia a volta integral das aulas presenciais em agosto

O governador de São Paulo João Doria (PSDB-SP) anunciou a ampliação da abertura das escolas a partir de agosto. No novo plano, as aulas poderão voltar a ser totalmente presenciais. O número limite de pessoas nas salas ficará a critério das próprias escolas. Deve-se respeitar, no entanto, o distanciamento de um metro entre os alunos e professores. Até agora, o limite máximo era de 35%.

A volta presencial não será obrigatória ao menos durante o mês de agosto.

O governo de São Paulo também abriu hoje o cadastro para as pessoas que quiserem participar dos testes com a ButanVac, a vacina que está sendo produzida pelo Instituto Butantã. Na primeira fase serão 418 voluntários com mais de 18 anos incluídos. O objetivo dessa etapa é verificar a segurança e a quantidade aplicada. O Butantã tem 8 milhões de doses prontas.