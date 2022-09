O que a acupuntura, a massagem e a ioga podem fazer contra a dor do câncer

Técnicas integrativas de gerenciamento da dor, como massagem, acupuntura e musicoterapia, podem atuar no alívio de certos tipos de dores no tratamento do câncer. É o que afirmam a Sociedade Americana de Oncologia Clínica (ASCO) e a Sociedade de Oncologia Integrativa (SIO) em recomendações publicadas no Journal of Clinical Oncology, no início de setembro, para orientar médicos sobre a melhor forma de tecer estratégias não farmacológicas em lidar com a situação.

“A dor é um desafio clínico para muitos pacientes oncológicos, e há um crescente corpo de evidências mostrando que as terapias integrativas podem ser úteis no controle da dor”, disse Heather Greenlee, co-presidente do Comitê de Diretrizes de Prática Clínica da SIO. “Mas ainda faltam orientações clínicas claras sobre quando usar ou não essas abordagens”.

Diretrizes anteriores da ASCO sobre como lidar com a dor crônica relacionada ao câncer se concentravam no diagnóstico e nas intervenções farmacológicas, abordando superficialmente algumas evidências relacionadas a opções alternativas. A nova diretriz, no entanto, aprofunda o uso de terapias integrativas. “É importante porque médicos e pacientes precisam ter acesso às informações mais recentes baseadas em evidências para tomar decisões clínicas”, afirmou Jun H. Mao, coautor das recomendações.

O painel de especialistas realizou uma pesquisa bibliográfica e identificou 277 estudos sobre o tema, que incluíam revisões sistemáticas e ensaios clínicos randomizados publicados entre 1990 e 2021, que avaliaram os resultados relacionados à intensidade da dor, alívio dos sintomas e eventos adversos. Em relação às modalidades para as quais as evidências eram mais fortes, o grupo destacou a acupuntura, reflexologia, hipnose, ioga e massagem.

Dentre as recomendações, o painel determina, por exemplo, que a acupuntura deve ser oferecida para dores nas articulações em pacientes com câncer de mama e para dores gerais ou musculoesqueléticas decorrentes do câncer. Já a reflexologia é recomendada para a dor experimentada durante a terapia sistêmica contra a doença. A hipnose é uma boa opção para pacientes com dores relacionadas aos tratamentos e exames diagnósticos, e a massagem é uma opção para a dor sentida durante os cuidados paliativos ou após o tratamento do câncer de mama.

“A aceitação clínica de tais tratamentos é sempre uma preocupação”, disse o copresidente do painel, Eduardo Bruera, do Anderson Cancer Center, em Houston, nos Estados Unidos. “Esperamos que, ao mostrar as evidências crescentes que existem, os sistemas de saúde comecem a contratar esses tipos de profissionais e os seguros de saúde comecem a cobrir esses tratamentos, já que, cada vez mais, eles se mostram eficazes no controle da dor de pacientes com câncer”, finalizou Bruera.