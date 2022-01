Distrito Federal começa a vacinar crianças de 5 a 11 anos neste domingo

O Distrito Federal vai começar a vacinar as crianças de 5 a 11 anos contra Covid-19 começa neste domingo, 16, informou o governador em exercício, Paco Britto, em entrevista coletiva, nesta quarta-feira, 12.

A princípio, as doses serão aplicadas a menores nessa faixa etária com comorbidades ou deficiência permanente, ampliando o público à medida em que o governo receba os imunizantes. “Os imunizantes que chegarão não serão suficientes nem para o primeiro dia”, afirmou Britto. “Esperamos que, no próprio domingo, nos pontos que serão elencados, termine essa vacina”, completou.

O Distrito Federal espera que o Ministério da Saúde entregue um primeiro lote, com 16,3 mil doses pediátricas da Pfizer – aprovada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) em dezembro – até sexta-feira, 14.

Para ser vacinada, o menor precisa estar acompanhando pelos pais ou responsáveis legal. A lista com os locais de vacinação deve ser divulgada nesta quinta-feira, 13. No caso das crianças com comorbidades, é necessário apresentar laudo médico que comprove a condição. De acordo com a Companhia de Planejamento (Codeplan), no Distrito Federal, há 268.206 pessoas crianças entre 5 e 11 anos.

Abaixo, os números da vacinação no Brasil: