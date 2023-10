Diretor da OMS implora para que Israel desista de ordem para evacuar Gaza

O diretor-geral da Organização Mundial da Saúde (OMS) , Tedros Adhanom Ghebreyesus, usou as redes sociais para implorar que Israel volte atrás e desista da ordem para que uma população de 1,1 milhão de pessoas ao norte da Faixa de Gaza tenha de se deslocar para o sul do território em 24 horas, prazo estabelecido nesta sexta-feira, 13, por militares israelenses que se preparam para uma invasão terrestre.

“A OMS implora pela reversão imediata da ordem de evacuação de Gaza para proteger a saúde e reduzir o sofrimento das pessoas. Por causa dos contínuos ataques aéreos e às fronteiras fechadas, os civis não têm um local seguro para ir. Nós apelamos pela criação urgente de um corredor humanitário para a entrega segura de ajuda”, publicou Ghebreyesus no X (antigo Twitter),

.@WHO pleads for the immediate reversal of the Gaza evacuation order, to protect people’s health and reduce suffering.

Due to ongoing airstrikes and closed borders, civilians have no safe place to go.

— Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) October 13, 2023