Covid traz risco maior de inflamação no coração do que vacina, diz estudo

Um estudo realizado em Israel revelou que, embora a vacina da Pfizer-BioNTech esteja associada ao aumento de risco para miocardite (inflamação do músculo cardiaco), o evento colateral é raro. Além disso, a Covid-19 traz maior risco de provocar a inflamação do que o imunizante.

“Se a razão de alguém estar hesitando em tomar vacina por medo de efeito colateral como a miocardite , este estudo mostra que o mesmo evento adverso é , na verdade, mais associado com maior risco se você não for vacinado”, afirma Ben-Heis, coautor do trabalho e integrante do Boston Children’s Hospital Computational Health Information Program.

A conclusão se baseou na análise de registros médicos de cerca de duas milhões pessoas com mais de 16 anos. A média de idade de vacinados que desenvolveram miocardite foi de 25 anos. O resultado vem em um momento importante em que há grandes esforços para aumentar o número de pessoas vacinadas em todo o mundo. Nesta semana, a Food and Drug Administration (FDA) aprovou definitivamente a vacina da Pfizer, outro fator que, espera-se, possa servir de estímulo à vacinação.