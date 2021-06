Covid-19: variante descoberta em Manaus domina os casos em São Paulo

A análise de amostras rastreadas no município de São Paulo mostra que a variante Gamma, descoberta pela primeira vez em Manaus, do novo coronavírus, representa mais 90% do total que foi verificado na cidade no período entre abril e maio. Ainda de acordo com a análise, não há registros de circulação da variante Delta, descoberta no território indiano.

O anúncio foi feito nesta segunda-feira, 14, pelo prefeito Ricardo Nunes e o pelo secretário Edson Aparecido, na barreira sanitária instalada no terminal Tietê. A medida faz parte de uma série de ações organizadas pela prefeitura com o objetivo de impedir a entrada de novas variantes na cidade.

A variante B.1.617 foi detectada pela primeira vez na Índia e passou a representar uma ameaça mundial em maio, quando a pandemia do novo coronavírus no país asiático saiu do controle. Desde então, a Delta se espalhou pelo mundo e alguns países adotaram uma posição de cautela. O Reino Unido, por exemplo, deve adiar a sua reabertura completa da economia que estava marcada para o dia 21 deste mês.

No Brasil, apesar de alguns casos já terem sido detectados, pouco se sabe sobre como ela irá reagir frente a outras variantes. As variantes Alpha e Beta, por exemplo, descobertas inicialmente no Reino Unido e na África do Sul, respectivamente, não se desenvolveram como em outras nações.

Desde o início da pandemia, mais de 17,4 milhões de casos do novo coronavírus foram registrados em todo o território nacional, totalizando 487.401 mortes. O município de São Paulo é o mais atingido do país, registrando mais de 813 mil casos e 31.779 mortes.