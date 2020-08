Covid-19: OMS vê queda no contágio em regiões do Brasil

A Organização Mundial da Saúde (OMS) afirmou ver tendência de “estabilização ou queda” no contágio do coronavírus no Brasil.

“O número de infecções detectadas por semana se estabilizou, a transmissão está desacelerando e as unidades de terapia intensiva estão menos pressionadas no país”, afirmou o principal especialista em emergências da OMS, Mike Ryan, em entrevista coletiva em Genebra. “Há uma tendência clara de queda em muitas partes do Brasil.”

Ryan, no entanto, pediu cautela pelo fato do Brasil ser um país continental e ter regiões ainda com aumento de casos.

O especialista ainda afirmou que a pandemia poderá estar sob controle em menos de dois anos no mundo.