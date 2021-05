Covid-19: oito estados estão acima da média nacional de vacinação

A campanha de imunização contra o coronavírus no Brasil completou quatro meses. Nesta sexta-feira, 21, o país alcançou 19,7% da população vacinada com ao menos uma dose de imunizantes contra a Covid-19. Os estados de São Paulo, Rio Grande do Sul, Paraná, Paraíba, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Espírito Santo e Bahia estão acima dessa média.

Na dianteira, aparecem o Rio Grande do Sul e o Mato Grosso do Sul, ambos com 25,2% de vacinados. O Rio Grande do Sul tomou a dianteira em abril, ao conseguir unir uma série de fatores, incluindo agilidade na distribuição das doses, coordenação com os municípios e capilaridade das redes. Em seguida vem São Paulo, com 22,5% da população vacinada; Espírito Santo (21,7%), Minas Gerais (21%), Bahia (20,9%), Paraná (19,9%) e Paraíba (19,8%).

No outro oposto, bem abaixo da média de vacinação do país estão os estados do Norte: Rondônia (12,4%), Roraima (12,8%), Acre (13,4%), Amapá (13,6%), Tocantins (14,8%) e Pará (15,3%). O estado com a melhor taxa da região é o Amazonas, que já aplicou a primeira dose em 16,7% da população. Mesmo assim, o desempenho é ruim, se considerarmos que em março, esse era o estado com a maior taxa de vacinação do Brasil, acima da média do país.

Em abril, o ritmo da campanha de imunização aumentou, com a entrega de uma quantidade maior de vacinas. No entanto, no início deste mês, a velocidade voltou a cair devido ao atraso na entrega de doses, em especial, da CoronaVac, vacina do Instituto Butantan. Mas espera-se que a produção se normalize nas próximas semanas e a campanha volte a ganhar fôlego. Até o final do mês de maio, estão previstas 32,9 milhões de doses. Destas, 25,2 milhões já foram entregues ao Ministério da Saúde. Destas a entrega de 6,1 milhões de doses, produzidas pela Fiocruz, foi feita nesta sexta-feira.

Confira o avanço da vacinação no país: