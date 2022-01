Covid-19: Número de novos casos registra crescimento de 735%

Dados divulgados pelo Conselho Nacional de Secretários de Saúde (CONASS) nesta segunda-feira (10) apontam 34.788 novos casos de Covid-19 no Brasil nas últimas 24 horas. Desse modo, a média móvel de brasileiros infectados chegou a 36.231,0 — maior valor desde 29 de julho –, um aumento de 735% em relação há duas semanas.

A alta no número de diagnósticos positivos vem sendo vista desde 29 de dezembro e atingiu seu pico no último sábado (8), quando houve um crescimento de 833% em relação há 14 dias. Já a curva de mortes também segue em aumento nesta segunda. Com 110 óbitos registrados, a média móvel chegou a 126 e registra o maior valor em três semanas.

O levantamento de VEJA considerou, nesta segunda, os dados do CONASS, uma vez que o Ministério da Saúde, que costuma divulgá-los às 18h, não atualizou os sistemas até a publicação desta matéria.

Com 34.788 novos casos e 110 mortes, o Brasil chega a 22.558.695 diagnósticos de Covid-19 e 620.091 óbitos desde o início da pandemia.

Confira a média móvel da pandemia da Covid-19 no Brasil, nas cinco regiões do país e em todos os Estados:

