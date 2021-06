Covid-19: mundo ultrapassa 3 bilhões de doses de vacina aplicadas

Nesta quarta-feira, 30, o mundo chegou à marca de 3,05 bilhões de vacinas contra a Covid-19 administradas em 180 países, segundo dados reunidos pela Bloomberg. Isso equivale 42,9 milhões de doses aplicadas por dia. Essa quantidade de vacinas é suficiente para imunizar completamente 19,9% da população global, se a distribuição dos imunizantes fosse igualitária.

De acordo com a Bloomberg, os países e regiões com as rendas mais altas estão vacinando mais de 30 vezes mais rápido do que aqueles com as rendas mais baixas. Em números absolutos, o campeão na aplicação é a China, com 1,2 bilhão de doses aplicadas. Em segundo lugar está a União Europeia (364,6 milhões de doses), seguindo da Índia (335,4 milhões) e Estados Unidos (326,5 milhões). O Brasil ocupa a quinta posição, com 98,8 milhões de doses administradas. Isso equivale a 913,6 mil doses aplicadas diariamente.

Porém, em números proporcionais, o país despenca para a 67ª, com 34,6% da população vacinada com ao menos uma dose e 12,4% completamente imunizados. Pequenos territórios encabeçam essa lista. A liderança é de Gibraltar, com 115,3% dos habitantes com ao menos uma dose. Em seguida está Ilhas Malvinas (87,7% das pessoas parcialmente vacinadas) e Maldivas (85,1%). Na América Latina, o Chile é o melhor posicionado. O país ocupa o 15º lugar, com 65,5% da população parcialmente vacinada.

Até esta quarta-feira, 74,1 milhões de brasileiros foram parcialmente imunizados contra a Covid-19, o que corresponde a 35% da população. Destes, 25,9 milhões já completaram o esquema de vacinação contra a doença ao receberem a segunda dose CoronaVac ou da vacina de Oxford-AstraZeneca ou uma injeção da vacina da Janssen, aplicada em dose única.

Confira o avanço da vacinação no Brasil: