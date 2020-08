Covid-19: Maiores cidades de SP registram queda ou estabilidade em mortes

No momento, o que mais preocupa São Paulo são os registros de casos. Na última quinzena, o Estado apresentou uma alta de 61,3% na média móvel de casos e as maiores cidades puxam a forte subida recente. Dos 25 municípios com maior número de habitantes de São Paulo, 21 deles registraram alta na última quinzena. Somente Osasco, Santos, Piracicaba e São Vicente ficaram estáveis. Nenhum apresentou queda nos números. Há vários fatores que ajudam a impulsionar a alta e nem todos eles são negativos. Exemplo disso é o aumento na quantidade de testes. Mas o comportamento de risco de parte da população e erros nas estratégias de flexibilização de alguns municípios também impactam nessa curva.

A média móvel semanal é calculada a partir da soma do número de casos e mortes nos últimos sete dias, dividida por sete, número de dias do período contabilizado – o que permite uma melhor avaliação ao anular variações diárias no registro e envio de dados pelos órgãos públicos de saúde, problema que ocorre principalmente aos finais de semana. O valor final, comparado com as últimas semanas e meses, dá uma noção mais ampla do aumento ou diminuição do contágio.

Confira a situação de cada uma das 25 maiores cidades de São Paulo na última quinzena:

MORTES

Em queda (11 cidades): São Paulo, Guarulhos, São Bernardo do Campo, Santo André, Osasco, Mauá, Mogi das Cruzes, Diadema, Itaquaquecetuba, São Vicente, Taubaté

Estável (8 cidades): Campinas, São José dos Campos, Ribeirão Preto, São José do Rio Preto, Santos, Piracicaba, Carapicuíba, Bauru

Em alta (6 cidades): Sorocaba, Jundiaí, Franca, Praia Grande, Guarujá e Limeira

CASOS

Em alta (21 cidades): São Paulo, Guarulhos, Campinas, São Bernardo do Campo, São José dos Campos, Santo André, Ribeirão Preto, Sorocaba, Mauá, São José do Rio Preto, Mogi das Cruzes, Diadema, Jundiaí, Carapicuíba, Bauru, Itaquaquecetuba, Franca, Praia Grande, Guarujá, Taubaté, Limeira

Estável (4 cidades): Osasco, Santos, Piracicaba, São Vicente

Em queda (0 cidades): –