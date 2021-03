Covid-19: fábrica da Covaxin não é aprovada pela Anvisa

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) negou o chamado Certificado de Boas Práticas de Fabricação às instalações fabris utilizadas pela farmacêutica indiana Bharat Biotech para produção da Covaxin, vacina contra Covid-19. A decisão foi publicada no Diário Oficial da União desta terça-feira, 30.

O documento é uma etapa fundamental do processo de registro de uma vacina no país. É através dele que a Anvisa garante que mesmo fabricado internacionalmente, os produtos utilizados no país seguem as normas exigidas pelo Brasil. Por isso, durante a inspeção, os técnicos da Anvisa avaliam “os processos de trabalho, as estruturas físicas das áreas de produção, armazenamento e laboratórios de controle de qualidade, além de toda a documentação do sistema de garantia de qualidade da empresa”.

A inspeção das instalações pelos técnicos da Anvisa ocorreu entre os dias 1º e 5 de março. Na decisão, a agência disse que o indeferimento do pedido ocorreu por “descumprimento dos requisitos de Boas Práticas de Fabricação de Medicamentos, ou o descumprimento dos procedimentos de petições submetidas à análise, preconizados em legislação vigente”.

A negativa afeta o cronograma previsto pelo Ministério da Saúde, que assinou um acordo para compra de 20 milhões de doses do imunizante.