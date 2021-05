Covid-19: estudo brasileiro identifica bebês que nasceram com anticorpos

A Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), em parceria com o Núcleo de Ações e Pesquisa em Apoio Diagnóstico (Nupad), da Secretaria Estadual de Saúde e da Universidade Federal de Uberlândia, detectou que 68 bebês nasceram com anticorpos para a Covid-19. De acordo com os estudos preliminares, mães que se infectaram com o novo coronavírus durante a gestação passaram os anticorpos para os bebês através de transferência placentária.

A análise é feita através do sangue coletado no teste do pezinho, quando são recolhidas gotas de sangue do calcanhar do bebê durante os primeiros dias de vida. Para a pesquisa foram testados 506 mães e bebês das cidades de Uberlândia, Contagem, Itabirito, Ipatinga e Nova Lima. A meta é que 4 mil mães possam ser testadas durante os estudos.

Um dos objetivos da pesquisa é conseguir determinar o tempo que o bebê ficará imunizado. Para isso, casos positivos serão investigados por dois anos de maneira a observar se a infecção durante a gestação trouxe problemas de desenvolvimento para as crianças. Além disso, casos negativos também serão acompanhados no período.

As cidades citadas foram escolhidas de acordo com a taxa de prevalência da Covid-19, a taxa de natalidade mensal e a existência de rede de apoio para uma eventual reabilitação para as crianças que apresentarem alterações nos testes de neurodesenvolvimento.

O dado que mais chamou a atenção dos pesquisadores foi o número de mães assintomáticas que passaram os anticorpos para os fetos. Em Minas Gerais, o valor chegou a 40%. Nenhuma das mães que participaram do estudo havia sido vacinada contra o novo coronavírus.