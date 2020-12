Covid-19: distribuição da vacina da Moderna nos Estados Unidos já começou

A distribuição da vacina contra Covid-19 fabricada pela farmacêutica Moderna começou hoje nos Estados Unidos. A informação foi dada pelo general Gustave Perna, chefe de operações da Operação Warp Speed. A ação foi extremamente rápida — a Food and Drug Administration, a FDA, autorizou o imunizante ontem, no fim do dia.

“As caixas estão sendo embaladas e carregadas. Os caminhões começarão a circular amanhã, entregando vacinas e kits para o povo americano”, afirmou Perna.

O imunizante da Moderna apresentou eficácia de 94,1%. Em 11 de dezembro, a FDA havia já aprovado o uso da vacina na Pfizer, com 95% de eficiência.

O general ainda afirmou que os Estados Unidos estão “no caminho certo” para alocar 20 milhões de doses da vacina a todos os estados americanos até o final do ano. “Mas ainda estamos muito longe de terminar”, disse. “Eu me junto aos nossos profissionais de saúde para pedir que os americanos permaneçam diligentes em sua defesa. Usem um mascarar, lavem as mãos e distanciem-se socialmente.”