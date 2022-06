Covid-19: curva de infectados sobe 115% no Brasil

A média móvel de casos e mortes de Covid-19 segue em disparada no Brasil. No levantamento feito por VEJA, de acordo com os dados divulgados pelo Conselho Nacional de Secretários de Saúde (CONASS), o Brasil apresentou, neste sábado, 4, média móvel de 29.669,3 infectados, índice 115,1% acima do registrado há duas semanas. De acordo com a avaliação feita por infectologistas, basta 15% de variação para cima para que o patamar de risco da pandemia seja classificado como alto.

Com média móvel de 86,6% óbitos – a menor desde 9 de maio, e variação de -7,6% na comparação com as duas semanas anteriores, a curva de novas mortes está no mesmo patamar que em março de 2020, no início da pandemia no país.

O cálculo da média móvel feito por VEJA consiste em somar todos os registros dos últimos sete dias e dividir o total por sete. Assim, é possível ter uma visão ampla do atual momento da pandemia. Os gráficos ao final da matéria mostram a evolução diária da média móvel no Brasil, nas cinco regiões geográficas e nos 26 estados da Federação (mais o Distrito Federal).

Nas últimas 24 horas, o Brasil registrou 15.590 novos diagnósticos positivos e 26 novos óbitos por Covid-19. Em toda a pandemia, são 31.153.069 contaminados pelo vírus e 666.997 vítimas em todo o território nacional.

Confira a média móvel da pandemia da Covid-19 nas cinco regiões do país e em todos os estados:

