Covid-19: crianças nos EUA poderão ser vacinadas em 2022, diz Fauci

O médico Anthony Fauci, infectologista-chefe do governo afirmou que as crianças dos Estados Unidos com menos de 12 anos podem começar a ser vacinadas contra a Covid-19 ainda no primeiro trimestre de 2022. Ou, na hipótese mais otimista, no fim de 2021.

Em entrevista transmitida pela rede NBC, o especialista em saúde afirmou que algumas farmacêuticas já estão realizando estudos para compreender como será o uso do medicamento em pacientes abaixo dos 16 anos — idade mínima para uso de um imunizante contra o coronavírus no país.

“Não queremos passar de 12 anos para os seis meses de uma só vez. Deverá passar de 12 anos, depois de 9 anos a 6, de seis a 2 anos”, explicou. “É preciso fazer isso de forma progressiva”

Na mesma entrevista Fauci afirmou que os estudantes do Ensino Médio devem ser vacinados no “outono” deste ano — a primavera no Brasil.