Covid-19 cresce 18% no mundo em uma semana, diz OMS

A Organização Mundial da Saúde (OMS) divulgou nesta quarta-feira 29, um aumento de 18% nos casos de Covid-19 registrados no mundo entre 20 e 26 de junho. Segundo o relatório semanal, os novos diagnósticos positivos para a doença cresceram pela terceira semana consecutiva.

No relatório, foram registrados 4,1 milhões de novos casos. No Oriente Médio, os casos subiram 47% em relação à semana anterior. Já a maior tendência de queda foi registrada na África com 39% casos a menos. Exceto o Pacífico Oeste, que também teve baixa de 3%, o resto das regiões permaneceu com taxas crescentes.

Sobre os países, os Estados Unidos tiveram mais de 701 mil casos, seguidos pela Alemanha, com mais de 504 mil, e pelo Brasil, com 349,8 mil infecções. As mortes também subiram no período. Sobre as mortes, o relatório aponta aumento de 11% nas Américas; 15% no Oriente Médio e 22% no Sudeste Asiático. “Estas tendências devem ser interpretadas com cautela, pois vários países têm mudado progressivamente as estratégias de testes de covid-19, resultando em menor número geral de testes realizados e, consequentemente, menor número de casos detectados”, declarou a OMS.

Abaixo, os números da vacinação no Brasil:

