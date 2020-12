Covid-19: como será a vacinação no Reino Unido, que começa nesta terça

Tão logo a primeira vacina para Covid-19 foi aprovada no Reino Unido, no último dia 2, o governo britânico publicou a lista de grupos para receber as doses iniciais do medicamento, operação que está prometida para ser iniciada na terça-feira, 8. O imunizante a ser recebido por esse púbico é o desenvolvido pela farmacêutica americana Pfizer em parceria com a empresa de biotecnologia alemã BioNTech. O fármaco recebeu aval da agência reguladora após apresentar resultados de eficácia em 95%.

Em nota, o governo local anunciou que as primeiras vacinações terão como meta proteger as pessoas com maior risco de morte pela doença e assegurar o funcionamento do sistema de saúde e assistencia social local. As autoridades publicaram uma lista de público prioritário definindo esses grupos. “A ordem de prioridade para cada grupo na população corresponde aos dados sobre o número de indivíduos que precisariam ser vacinados para prevenir mortes, estimado a partir de dados do Reino Unido obtidos de março a junho de 2020”, diz o documento.

A lista de prioridades será nessa ordem

Residentes de lares para idosos e seus cuidadores

Com 80 anos ou mais e profissionais de saúde e assistência social da linha de frente

Com 75 anos ou mais

Com 70 anos ou mais

Aqueles clinicamente vulneráveis

Com 65 anos ou mais

Dos 16 anos aso 64 anos com condições de saúde subjacentes que os colocam em maior risco de doenças graves e mortalidade

Com 60 anos ou mais

Com 55 anos ou mais

Com 50 anos ou mais

De acordo com o governo, estima-se que, em conjunto, esses grupos representem cerca de 99% da mortalidade evitável por Covid-19.

Em um segundo momento, a ideia será reduzir as internações, com vacinação direcionada às pessoas com alto risco de exposição ou aos que prestam serviços públicos essenciais. Os grupos são os seguintes: Forças Armadas; envolvidos no sistema de justiça; professores; trabalhadores de transporte; servidores públicos essenciais para a resposta à pandemia.

Neste domingo, 6, o Brasil atingiu 6.603.540 casos e 176.941 óbitos confirmados em todo o território nacional em decorrência da Covid-19.