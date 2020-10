Covid-19: Brasil registra primeiro caso de infecção em gatos

A capital do Mato Grosso, Cuiabá, registrou o primeiro caso de Covid-19 em um animal no Brasil. Uma gata com menos de um ano de idade contraiu o novo coronavírus em uma festa de família, em que outras seis pessoas também acabaram infectadas. O diagnóstico inédito do animal foi confirmado após o teste PCR feito pela Universidade Federal do Mato Grosso (UFMT) dar positivo.

Outro gato e um cachorro, que também estavam no ambiente da reunião familiar, também apresentaram um diagnóstico positivo. Os resultados porém foram considerados inconclusivos, já que a carga viral dos dois animais era muito pequena.

A contaminação da gata abre um debate sobre a possibilidade de humanos infectarem seus animais de estimação. Ainda há poucos estudos no mundo sobre isso, concentrados em sua maioria na Europa e na Ásia – nas Américas, a única literatura sobre o assunto é brasileira, em pesquisa coordenada pela Universidade Federal do Paraná (UFPR). O tema ainda carece de maiores investigações. O que se sabe é que quanto maior a carga viral em humanos, maior a possibilidade de contaminar os animais.

Há também a preocupação sobre se os animais também podem transmitir a doença para outras pessoas saudáveis. Ainda não existem casos conhecidos de que um bicho de estimação tenha contaminado um ser humano.

As orientações dos cientistas são de não sair com os animais de estimação durante a pandemia e evitar aglomerações, mantendo-os há pelo menos dois metros de outras pessoas – o mesmo conselho dado aos humanos. A única diferença é que o dono não deve colocar a máscara no pet. Nos estudos sobre o tema registrados no mundo, os animais não têm apresentados sintomas da doença, como também é o caso da gata contaminada em Cuiabá.