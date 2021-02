Covid-19: Brasil ocupa 7ª posição no ranking de doses aplicadas

O Brasil ocupa o 7º lugar no ranking de vacinas contra a Covid-19 aplicadas no mundo. De acordo com o levantamento realizado pela Bloomberg com dados coletados até as 15h desta segunda-feira, 22, os Estados Unidos lideram com 64.177.474 doses aplicadas. Em seguida está a China (40.500.000), União Europeia (26.528.586), Reino Unido (18.197.269), Índia (11.085.173) e Israel (7.132.468). Até as 18 horas desta segunda, 7.138.282 doses já haviam sido aplicadas, totalizando 5.933.678 de pessoas vacinadas. Destas, 1.204.604 pessoas receberam a segunda dose e completaram o esquema de vacinação. No mundo, 206.563.856 de vacinas já foram aplicadas.

Proporcionalmente, Israel é o país que mais vacinou, com 78,38 doses a cada 100 habitantes. Em seguida está Seychelles (67.77), Emirados Árabes Unidos (51.67), Reino Unido (27.24), Maldivas (20.16) e EUA (19.33). O Brasil ocupa a 46ª posição nesse ranking com 3,15 doses aplicadas a cada 100 habitantes.

Entre os vizinhos da América do Sul, o Brasil é o líder em números absolutos de doses aplicadas. Entretanto, no cálculo proporcional, o Chile está no topo da lista com 15,13 doses aplicadas por 100 habitantes. Embora tenha um número quase cinco vezes menor que o Chile, o Brasil é o segundo da lista, seguido da Argentina, com apenas 1,6 dose por 100 habitantes.

Na última semana, a velocidade de vacinação foi substancialmente reduzida no Brasil, devido à escassez de doses. O cenário tende a melhorar em breve, embora provavelmente ainda fique aquém da capacidade do país de imunizar 1 milhão de pessoas por dia.

Na terça-feira, 23, chegam 2 milhões de doses prontas da vacina de Oxford-AstraZeneca, importadas do Instituto Serum, na Índia. Na mesma data, o Instituto Butantan inicia a entrega de mais 3,4 milhões de doses da CoronaVac ao Ministério da Saúde. De acordo com o instituto, serão liberadas cerca de 426.00o doses por dia.

Confira os números da vacinação nos estados e no país atualizados até as 18h desta segunda, 22: