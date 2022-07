Covid-19: Brasil já soma em julho quase 4 mil mortes

Em 17 dias, julho já acumula quase 4 mil óbitos em decorrência da Covid-19: são 3.934 no total, uma média de 231 vítimas fatais por dia. Apesar de estarmos ainda na metade do mês, os números já superam o total registrado em todo o mês de abril (3.740) e maio (3.179).

Os dados divulgados pelo Ministério da Saúde neste domingo, 17, apontam 55 novas mortes nas últimas 24 horas, com média móvel de 248,6 óbitos. Na comparação com 14 dias atrás, a alta na curva de infectados é de 15,5%.

A comparação com as duas semanas anteriores para analisar a tendência da pandemia é determinada por infectologistas, que fixam a variação de 15% como ponto de inflexão para que se altere o patamar para alta ou queda. A média móvel deste domingo está, ainda, entre as três maiores registradas desde 26 março, há quase quatro meses.

Já o número de casos aponta para a desaceleração da curva de disseminação do coronavírus no país: há variação de apenas de 1,7% na comparação da média móvel deste domingo — 57.807,7 — com os dados de duas semanas atrás, o que indica estabilidade. Nas últimas 24 horas, foram registrados 10.852 novos diagnósticos.

O cálculo de médias móveis feito para o levantamento de VEJA consiste em somar todos os registros dos últimos sete dias e dividir o total por sete. Assim, é possível ter uma visão ampla do atual momento da pandemia. O gráfico ao final da matéria mostra a evolução diária da média móvel no Brasil.