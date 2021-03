Covid-19: Anvisa autoriza uso emergencial da vacina da Janssen

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) autorizou nesta quarta-feira, 31, o uso emergencial da vacina da Janssen, braço farmacêutico da Johnson & Johnson. Trata-se do terceiro antígeno a receber tal liberação temporária no Brasil. A vacina da Pfizer não passou por essa etapa e recebeu diretamente a autorização total.

O imunizante — único que permite a proteção com apenas uma dose — tem 38 milhões de doses garantidas pelo Ministério da Saúde, mas todas as entregas devem ocorrer somente no último trimestre deste ano.

Votaram positivamente à liberação os diretores da Anvisa Meiruze Sousa Freitas, Rômison Rodrigues Mota e Alex Machado Campos — que formaram a maioria simples necessária para o aval.

O antígeno foi estudado no Brasil, com a participação de 7.500 voluntários. No mundo, foram por volta de 40.000 de pessoas a receberem as agulhadas do imunizante ou de um medicamento placebo. Nessas análises, foi identificado que a vacina é efetiva para indivíduos com idades superior a 18 anos com e sem comorbidades, incluindo idosos. Além disso, o fármaco foi caracterizado como seguro para uso da população.

Outros estudos confirmatórios, porém, ainda precisam ser realizados em grupos específicos — como o das gestantes. Há também atenção prioritária à efetividade da vacina diante de variantes da Covid-19. O gerente-geral de Medicamentos, Gustavo Mendes afirmou que essas informações adicionais relacionadas à mutações ainda não foram enviadas à agência.

De acordo com documentos exibidos pela Anvisa, a resposta imune começa a ocorrer 14 dias após a primeira — e única — aplicação. A eficácia global foi de 66,9%. A vacina já é aprovada emergencialmente em países como Estados Unidos, Suíça, Estados Unidos e pela agência de controle da União Europeia.