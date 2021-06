Covid-19: 3 milhões de doses da Janssen chegam em junho, diz ministro

O Ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, afirmou nesta sexta-feira, 4, que as primeiras doses da vacina da Janssen, o braço farmacêutico da Johnson & Johnson, desembarcam no Brasil neste mês de junho.

Trata-se de uma monta de 3 milhões de aplicações, confirmou Queiroga em entrevista ao programa CB Poder. Ainda não foi divulgada, porém, a data exata de chegada dos imunizantes.

A previsão mais recente do Ministério da Saúde, divulgada nesta semana, apontava para a chegada de todas as doses somente no último trimestre deste ano. O governo federal garantiu a compra de 38 milhões de doses do antígeno, que tem aplicação em única dose e, portanto, a logística facilitada.

Mesmo que ainda não tenha sido incorporada no Programa Nacional de Imunizações, a vacina da Janssen conta com liberação de uso emergencial aprovado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária e realizou estudos de fase 3 no Brasil.

Na entrevista, Queiroga reafirmou a promessa do governo federal de imunizar todos os brasileiros até o final deste 2021.