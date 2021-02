Covid-19: São Paulo divulga ranking das cidades que mais vacinaram

O governo do estado de São Paulo divulgou nesta sexta-feira, 12, o ranking de dez municípios com mais de 100.000 habitantes que lideram o ranking de vacinação contra Covid-19, proporcionalmente.

Em primeiro lugar está a cidade de São Caetano do Sul, com 8,1% de pessoas vacinadas, seguido por Catanduva (7,2%), Botucatu (7%), Barretos (6,3%), Santos (5,8%), São José do Rio Preto (5,7%), Jaú (5,0%), Araçatuba (5,0%), Araraquara (4,9%), e Marília (4,8%).

A cidade de São Paulo não aparece na listagem, mas de acordo com um levantamento realizado pela reportagem de VEJA, a cidade tem 2,8% do contingente populacional vacinado. Índice igual à media geral do estado;

Atualmente, o estado de São Paulo já teve aplicadas 1,3 milhões de doses de vacinas. Do total, 642 dos 645 municípios já disponibilizaram doses de vacina da Universidade de Oxford, criada em parceria com o laboratório AstraZeneca e da CoronaVac, desenvolvida pelo laboratório chinês Sinovac Life Science em consórcio com o Instituto Butantan.