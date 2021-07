Covax Facility incorpora duas novas vacinas ao portfólio

A Aliança Global de Vacinas (Gavi), braço da Fundação Bill e Melinda Gates, anunciou nesta segunda-feira, 12, que duas vacinas chinesas contra a Covid-19 foram incorporadas ao portfólio do consórcio internacional Covax Facility, liderado pela Organização Mundial da Saúde (OMS). São elas a CoronaVac, imunizante desenvolvido pela Sinovac, e a vacina da Sinopharm. Com a nova inclusão, o Covax conta com 11 imunizantes em sua lista.

A distribuição das vacinas chinesas está prevista para começar este mês. Segundo o anúncio, entre julho e outubro, serão entregues 110 milhões de doses, sendo 50 milhões da CoronaVac até setembro e outras 60 milhões da Sinopharm até o mês seguinte.

O consórcio ainda tem a opção de comprar mais 210 milhões de vacinas no quarto trimestre de 2021 (de outubro a dezembro) e outras 230 milhões no primeiro semestre de 2022.

Ambos os imunizantes chineses são feitos pela plataforma tradicional de produção de vacinas, com vírus inativado. O esquema de administração exige a aplicação de duas doses. O intervalo recomendado entre as injeções é de 3 a 4 semanas para o imunizante da Sinopharm e de 2 a 4 semanas para a CoronaVac.

Covax Facility

O consórcio internacional tem como objetivo garantir a distribuição igualitária de vacinas contra a Covid-19. O Brasil integra a iniciativa com um acordo para o fornecimento de 42 milhões de doses. Até agora, o país recebeu doses das vacinas de Oxford-AstraZeneca e da Pfizer-BioNTech por meio da iniciativa.

As vacinas que atualmente fazem parte do consórcio são: Oxford-AstraZeneca, Clover, Janssen, Moderna, Novavax, Pfizer-BioNTech, Sanofi-GSK, SII-Covishield (versão produzida na Índia da AstraZeneca-Oxford), SII-Covovax (versão produzida na Índia da Novavax), Sinopharm e CoronaVac (produzida pela Sinovac).