Covax: 3,7 milhões de vacinas de Oxford chegaram ao Brasil neste domingo

O Brasil recebeu neste domingo, 2, dois novos lotes de vacinas de Oxford-Astrazeneca como parte do acordo fechado com o consórcio Covax Facility, liderado pela Organização Mundial da Saúde. No total, 3,7 milhões de doses chegaram ao país neste domingo, das quais 1.735.200 doses chegaram nesta madrugada e outras 2.025.600 doses de vacinas desembarcaram no Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo, por volta das 16h20, em uma aeronave proveniente de Amsterdã, na Holanda.

O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, e a representante da Organização Pan-Americana da Saúde (Opas) no Brasil, Socorro Gross, estiveram no local para receber o novo lote. No sábado, 1º de maio, o Brasil já havia recebido 220.800 doses. Com esses últimos desembarques, completam-se os 4 milhões de doses previstos para maio, anunciados pelo Ministério da Saúde. De Guarulhos, essas doses serão distribuídas aos estados e municípios por meio do Programa Nacional de Imunizações (PNI).

Como parte do consórcio, o Brasil tem direito, neste semestre, a 10,5 milhões de doses da vacina de Oxford-AstraZeneca produzidas pela empresa multinacional Catalent, na Coreia do Sul. Em março, o governo brasileiro já havia recebido 1.022.400 doses da Covax Facility. De acordo com o Ministério da Saúde, são esperadas outras 842,4 mil doses da vacina da Pfizer-BioNTech neste primeiro trimestre pro meio do consórcio.

O Covax Facility é uma aliança internacional da Organização Mundial da Saúde (OMS) que tem como principal objetivo acelerar o desenvolvimento e a fabricação de vacinas contra a covid-19 e garantir acesso igualitário à imunização.

