Coronavírus: número de novas infecções cai pelo 4º dia consecutivo no Irã

O número de novas infecções diárias pelo novo coronavírus diminuiu no Irã pelo quarto dia consecutivo. A Covid-19, no entanto, deixou 158 mortos nas últimas 24 horas, o que eleva oficialmente a 3.452 os casos de vítimas fatais da epidemia no país.

Os registros ficaram em torno de 2 500. Eram 3.111 infectados em 31 de março.

Desde o anúncio dos primeiros casos, em fevereiro, o Irã reportou 55.743 casos. O número de pacientes em estado crítico é de 4.103 e 19.736 pessoas já receberam alta.

Neste sábado, terminam as duas semanas de férias do ano-novo persa, mas Teerã não retomou as atividades normais. As lojas permanecem fechadas e o tráfego é reduzido. O presidente Hassan Rohani pediu hoje à população que se mantenha vigilante, sob pena de novas restrições.

