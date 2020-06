Coronavírus: mortes diminuem 7,8% em comparação com a última quinta

De acordo com o Ministério da Saúde, o Brasil tem 1.228.114 casos confirmados de infecção por coronavírus e 54.971 óbitos. Apenas nas últimas 24 horas, foram 39.483 novos casos e 1.141 mortes.

Nas últimas 24 horas, houve uma redução de 3,7% no número de novos óbitos e de 7,6% nos casos, em comparação com os dados divulgados na quarta-feira, 24. Em relação à última quinta-feira, 18, houve aumento de 73,4% na quantidade de novos diagnósticos e queda de 7,8% nas mortes.

A incidência de Covid-19 em todo o país é de 584,4 pessoas a cada 100 mil habitantes, de acordo com dados do Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass). A taxa de letalidade está em 4,5% e taxa de mortalidade de 26,2 por 100 mil habitantes. O número de pacientes recuperados da doença chegou a 673.729 (54,9%) e 499.414 (40,7%) permanecem em acompanhamento.