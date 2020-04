Coronavírus: mortes em SP triplicam em quinze dias

O Estado de São Paulo registrou nesta terça-feira, 21, 1.093 mortes, três vezes mais do que o registrado no dia 7 de abril, quando o total era de 371 óbitos.

Nesta terça, outras 6.000 pessoas estão internadas em UTIs e enfermarias de SP em decorrência de suspeitas e diagnósticos da doença.

De acordo com dados oficiais do governo, já são 97 cidades paulistas com ao menos uma vítima fatal por Covid-19. Há quinze dias, apenas 41 apresentavam registros.

O número de infectados chegou a 15.385, em 293 cidades. Em 7 de abril, a marca era de 5.682 casos, em 21 municípios.