Coronavírus: Brasil registra 1.269 mortes e 32.188 casos em 24h

O Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass) atualizou nesta quarta-feira, 17, os dados do avanço da Covid-19 em todo o Brasil. Nas últimas 24 horas, houve incremento de 32.188 diagnósticos. Em números totais, o país chegou a 955.377 casos de coronavírus desde o início da pandemia. Em relação ao número de mortes, o país teve 1.269 novos óbitos no mesmo período, chegando a 46.510 no total. Os números foram confirmados pelo Ministério da Saúde

A incidência da doença em todo o país é de 454,6 pessoas a cada 100.000 habitantes. A taxa de letalidade está em 4,9%. Segundo dados do Conass, o acréscimo de mortes foi 1% menor que o registrado de ontem, já o número de novos diagnósticos teve redução de 7,8% no mesmo período.

O estado de São Paulo, que bateu mais um recorde no registro diário de mortes, informou no início da tarde que teve problemas no cadastramento de casos novos em plataformas digitais do SUS. O número excedente que não foi informado hoje, fará parte do boletim de amanhã.

