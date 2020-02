Coronavírus: Brasil não tem caso confirmado, mas 13 estão em investigação

O Ministério da Saúde informou nesta terça-feira (4) que o Brasil tem 13 casos suspeitos de coronavírus. De ontem para hoje, dois casos foram descartados, um no Rio de Janeiro e um em São Paulo, e um novo caso foi registrado no Rio de Janeiro. Os estados com suspeitas da doença são: Rio de Janeiro (1), Rio Grande do Sul (4), Santa Catarina (2) e São Paulo (6). Até o momento, 16 casos já foram analisados e descartados.

Entre os suspeitos, cinco estão fase de teste específico para o 2019 n-CoV: um de São Paulo, três do Rio Grande do Sul e um de Santa Catarina. Os demais ainda estão na análise para vírus comuns. O diagnóstico mais habitual entre os descartados é influenza B, seguido de influenza A, rhinovirus e adenovirus. O Ministério ressalta que todos esses vírus circulam anualmente no país. Os dois primeiros, em especial, responsáveis por causar gripe, aparecem em grande circulação no hemisfério norte atualmente.

Coronavírus no mundo

O último boletim da Organização Mundial da Saúde (OMS) informou que já foram diagnosticados 20.630 casos de coronavírus no mundo, dos quais 99,2% (20.471) estão na China. O número é 15,7% maior do que o boletim anterior, divulgado na segunda-feira (3). A maioria dos casos está localizada na província chinesa de Hubei, cuja capital é Wuhan.

Entre os casos documentados, 13,5% são considerados como graves e a taxa de mortalidade é de 2,1%, com 426 óbitos registrados. Vale ressaltar que apenas uma morte aconteceu fora da China, nas Filipinas.