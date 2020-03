Coronavírus: 77 mortes e 2.915 casos confirmados

O Ministério da Saúde atualizou nesta quinta-feira, 26, o número de mortes e infecções por Covid-19, a doença causada pela infecção pelo novo coronavírus. O número subiu de 57 para 77.

Trata-se de uma das maiores variações percentuais de casos desde o início do monitoramento da pandemia, de 20%. São Paulo segue como o estado onde há maior registro de óbitos, são 58 no total. As doenças crônicas que mais aparecem entre os casos graves e mortes são diabetes e cardiopatias.

ASSINE VEJA Clique e Assine

Ao todo, 194 pessoas com diagnósticos confirmados estão internadas em Unidades de Terapia Intensiva.

A maior parte dos casos graves atingem os homens (58% do total). Os óbitos também estão mais concentrados no sexo masculino (68% do total).

Continua após a publicidade

Sobre o isolamento total da população, o secretário-executivo do Ministério da Saúde, João Gabbardo, foi contrário à orientação de que as pessoas não transitassem por áreas abertas. “Não vemos nenhum sentido que as pessoas não possam andar no parque, não possam caminhar perto da residência. Fará bem até emocionalmente, para encarar o tempo longo de restrições que elas vão ter”.