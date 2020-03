Coronavírus: 3º caso positivo em São Paulo aguarda contraprova

O terceiro caso de coronavírus foi confirmado no estado de São Paulo. De acordo com a Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo, um exame preliminar confirmou a presença do vírus no paciente, mas ainda é necessária a contraprova. O material coletado do paciente já está nessa segunda análise, mas não foi informado quando será divulgado o resultado oficial. Muito dificilmente o resultado final será negativo. O paciente seria uma criança. Um quarto caso da doença deverá ser confirmado nas próximas horas, por um hospital em São Paulo.

Até o momento, dois casos da doença já foram diagnosticados no país. Todos no estado de São Paulo, em pessoas que viajaram para a Itália. O Ministério da Saúde divulga um novo boletim nesta quarta-feira (4).

A medida de contraprova é utilizada em todos os casos com resultados positivos, para confirmar a infecção. Atualmente, 433 casos suspeitos de coronavírus.