CoronaVac: Butantan negocia compra de mais 20 milhões de doses com a China

O Instituto Butantan negocia com a farmacêutica Sinovac Life Science, na China, a compra de 20 milhões de doses extras da vacina CoronaVac, contra a Covid-19. A ideia é que essas doses cheguem no último trimestre, após a entrega das 100 milhões de doses já combinadas entre as partes.

A informação foi divulgada pela agência Reuters e confirmada pela reportagem de VEJA.

Ainda não está claro se a entrega se dará em forma de matéria-prima ou doses prontas a serem envasadas no instituto. A maior probabilidade é que seja no segundo formato.

Na quinta-feira 4, o Butantan recebeu um carregamento com 5,4 mil litros de insumo para envasar a CoronaVac. Esse material é suficiente para produzir 8,6 milhões de doses do antígeno. Trata-se do maior lote de imunizante contra Covid-19 entregue ao Brasil até agora. O Butantan já disponibilizou 8,7 milhões de doses ao Programa Nacional de Imunização (PNI).