CoronaVac: 2 milhões de doses chegam a SP nesta sexta-feira

Na sexta-feira 18 chegarão ao país 2 milhões de doses da CoronaVac, vacina contra a Covid-19 desenvolvida pela empresa chinesa Sinovac em parceria com o Instituto Butantan. Com o recebimento desse lote, o Butantan passará a deter 3,12 milhões de doses disponíveis para uso, assim que houver autorização da Anvisa.

Esse é terceiro lote que o Butantan recebe em menos de um mês. O carregamento chegará durante a manhã, no Aeroporto Internacional de Guarulhos. De acordo com o governador de São Paulo, João Doria, trata-se do maior lote de vacinas que chega à América do Sul até o momento. Doria reafirmou também que a vacinação no estado de São Paulo terá início em 25 de janeiro.

A produção local também já começou, com a chegada de matéria-prima para envase e rotulagem na fábrica de imunizantes do instituto. Na semana passada, o Butantan confirmou que os dados do estudo clínico fase 3, que comprovam a eficácia e segurança da vacina, serão divulgados na próxima quarta-feira 23. A decisão atende a recomendação do comitê internacional independente que acompanha a pesquisa.