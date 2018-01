Conheça os alimentos que ajudam a emagrecer

Alguns alimentos podem auxiliar no emagrecimento, seja por promover a sensação de saciedade ou até mesmo por aumentar o gasto energético do organismo. São aliados, mas não são milagrosos. Ou seja, de nada vale incluí-los dieta e continuar comendo pratos repletos de gordura e açúcar.

“Quando falamos em emagrecimento, devemos consumir alimentos minimamente processados, frutas, verduras, legumes, raízes, cereais, grãos, oleaginosas, sementes, carnes e ovos, laticínios, gorduras saudáveis ervas e especiarias”, recomenda Thalita Longo, nutricionista da Clínica Seven, de São Paulo. “Os nutrientes encontrados nesses alimentos trabalham em conjunto para o bom funcionamento do organismo”, explica.

“É importantíssimo ressaltar que o simples consumo desses itens que ajudam a emagrecer, sem adequação da alimentação, não vai fazer com que a pessoa tenha resultados satisfatórios”, reforça a também nutricionista Alyne Mayumi, da Clínica Più Salute.

Termogênicos

Alguns alimentos são mais difíceis de serem digeridos, e, dessa forma solicitam mais energia ao organismo. “Eles obrigam o metabolismo a trabalhar mais no processo digestivo, aumentando a queima de gordura e de calorias. E também podem aumentar a temperatura corporal, sendo responsáveis por um gasto energético de até 10%”, explica Thalita, que listou alguns exemplos a serem incluídos na dieta do dia a dia. É só escolher seus preferidos:

Canela (duas colheres de chá por dia): adicionar a frutas, receitas, alguns legumes, como abóbora, ou consumir na forma de chás. “A canela também ajuda a diminuir a vontade de comer doce e alguns estudos afirmam que melhora a resposta do nosso organismo à insulina”, acrescenta a nutricionista Alyne.

Gengibre (20 gramas por dia): adicionar em sucos, chás, saladas e em receitas diversas. “É composto por poderosos antioxidantes e é bem versátil, podendo ser usado como tempero em preparações quentes ou frias, em sucos, chás e até em forma de conserva (só não vale exagerar no sal!)”, complementa Alyne.

Pimenta (duas colheres de chá por dia): temperar refeições, legumes e proteínas.

Óleo de Coco (de uma a duas colheres de sopa por dia): usar no preparo de refeições, de receitas, ou puro.

Alho: utilizar nas receitas ao preparar refeições.

Café: tomar três xícaras por dia.

Chá verde: tomar até 600 ml por dia.

Chá de hibisco: tomar até 400 ml por dia.

Vinagre de maçã (duas colheres de sopa por dia): usar para temperar saladas, refeições ou puro.

Água gelada: tomar 1,5 litro ao longo do dia. “Ela tende a refrigerar nosso trato digestório, o que faz com que o corpo mande muito mais sangue para manter a temperatura média de 37 graus. Esse processo faz perdermos calorias”, explica Thalita.

Atenção: algumas pessoas não podem abusar dos termogênicos. O ideal é consultar um profissional. “Esses alimentos devem ser evitados por cardiopatas, hipertensos, gestantes, lactantes e crianças, pois, em excesso, podem causar insônia, dor de cabeça e desconfortos gastrointestinais”, alerta Thalita.

Fibras

O consumo regular de fibras é indicado não apenas para auxiliar no emagrecimento, mas também para um quadro geral saudável. “Além prolongarem a sensação de saciedade, as fibras melhoram a saúde cardiovascular, ajudam no controle da glicemia, evitando picos de açúcar no sangue, e auxiliam na regulação do trânsito intestinal”, prescreve a nutricionista Monica Beyrute, da Associação Brasileira para o Estudo da Obesidade e da Síndrome Metabólica (Abeso). ⠀

Chia: é rica em fibras solúveis e insolúveis e em ômega 3, um ácido graxo com ação anti-inflamatória que atua na saúde cardiovascular e também ajuda no bom funcionamento do intestino.

Linhaça (marrom e dourada): possui ômega 3 e 6 e atua como um agente antioxidante e renovador celular. “O ideal é triturar as sementes. Assim é possível aproveitar todos os nutrientes”, explica Mônica.