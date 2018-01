Conheça as melhores dietas para emagrecer em 2018

Perder peso e ter hábitos mais saudáveis são itens presentes nas resoluções de ano novo da maioria das pessoas. O problema é, como fazer isso? Qual é a melhor estratégia? Para ajudar nessa missão, médicos e nutricionistas americanos de renomadas instituições, como as universidades Johns Hopkins, Harvard, e de Nova York e a ICF International, definiram as melhores dietas para emagrecer em 2018.

À pedido da publicação U.S News & World Report, especializada em rankings de saúde e educação, os profissionais escolheram entre 40 opções os melhores programas dietéticos para as mais diversas finalidades — perda de peso (claro), proteção do coração, alimentação saudável, para diabéticos, entre outras. Confira abaixo as cinco primeiras colocadas no ranking de melhores dietas para emagrecer.

Vigilantes do Peso

A grande vencedora deste ano na categoria perda de peso é a dieta dos Vigilantes do Peso, que foi bem classificada tanto no emagrecimento em curto prazo quanto no de longo prazo. Além disso, a metodologia foi eleita a melhor dieta de perda rápida de peso pelo segundo ano consecutivo desde que a categoria foi adicionada, em 2016, e ficou em primeiro lugar como o melhor programa de dieta comercial, pelo oitavo ano consecutivo.

O programa, um dos mais antigos e conhecidos para a perda de peso, funciona por meio de um sistema de pontos, no qual comidas e bebidas recebem uma pontuação de acordo com seu valor nutricional e os participantes têm um máximo de pontos que podem consumir por dia. O grupo propõe a adoção de um estilo de vida que combina hábitos saudáveis tanto na alimentação quanto na prática de exercícios físicos. Dessa forma, o método promove uma redução de peso de forma gradativa e sustentável.

A desvantagem é que esse é um programa pago de emagrecimento. Os participantes se inscrevem em um dos métodos disponíveis que consistem em reuniões de acompanhamento, sugestão de cardápios e receitas saudáveis com base no controle da quantidade de calorias consumidas diariamente. Confira abaixo a pontuação do método Vigilantes do Peso de acordo com quatro critérios que variam de 0 a 5.

Nota geral 3.9 Perda de peso em curto prazo 4.0 Perda de peso em longo prazo 3.5 Facilidade para seguir 3.5 Saudável 4.5

De acordo com o painel de especialistas, o programa “ajuda os participantes a manterem os quilos perdidos”. A maioria das pessoas que faz dieta tem como principal objetivo emagrecer, no entanto, provavelmente o maior desafio é conseguir manter o peso perdido. De acordo com o site especializado Medical News Today, pesquisas mostram que entre 30% e 35% do peso perdido em dietas é recuperado após um ano.

Dieta volumétrica

Em segundo lugar está a dieta volumétrica, desenvolvida por Barbara Rolls, professora de nutrição na Universidade do Estado da Pensilvânia, nos Estados Unidos. Seu conceito consiste em estimular o consumo de alimentos pouco calóricos que promovem a saciedade.

Eles são divididos em categorias: os chamados de baixíssima densidade (1), como frutas (figo, melancia, meão, uva, laranja e frutas vermelhas), e vegetais (folhas verdes, cenoura, beterraba, abóbora, berinjela) sem amido, leite desnatado e sopa à base de caldo; os de baixa densidade (2), como frutas e vegetais com amido, grãos, cereal matinal, carnes magras, legumes e pratos com baixo teor de gordura; alimentos de média densidade (3), como carne, queijo, pizza, batata frita, molho de salada, pão, sorvete e bolo; e alimentos de alta densidade (4), como biscoitos, salgadinho, doces de chocolate, biscoitos, nozes, manteiga e óleo.

As comidas das categorias 1 e 2 podem ser ingeridas em grandes quantidades, o consumo dos alimentos da categoria 3 deve ser moderado e da categoria 4, evitado. Embora esta dieta seja mais um plano alimentar do que um programa de emagrecimento, para aqueles que querem um resultado melhor, a prática de exercícios – 30 minutos de caminhada na maior parte da semana – é encorajada. Confira abaixo a pontuação da dieta volumétrica:

Nota Geral 3.8 Perda de peso em curto prazo 3.8 Perda de peso em longo prazo 3.3 Facilidade para seguir 3.0 Saudável 4.5

Dieta Jenny Craig

A dieta Jenny Craig foi a terceira colocada.Como o Vigilantes do Peso, o método, disponível apenas nos Estados Unidos, é pago. O programa pede ao participante que participe de reuniões com uma consultora para traçar uma estratégia de emagrecimento e depois escolha o cardápio, entre as opções disponíveis. Neste sistema, o participante recebe suas refeições pré-preparadas. Confira abaixo a pontuação da dieta Jenny Craig:

Nota Geral 3.4 Perda de peso em curto prazo 3.7 Perda de peso em longo prazo 3.0 Facilidade para seguir 3.0 Saudável 3.8

Dieta Vegana

Em geral, o veganismo é benéfico para o diabetes e doenças cardíacas, mas por ser extremamente restritivo – elimina-se todo alimento de origem animal -, é difícil encontrar apoio social para segui-la, além do risco de não obter os nutrientes necessários. No que diz respeito ao emagrecimento de longo prazo, a abordagem tem sucesso, com a maioria dos adeptos conseguindo manter o peso perdido por cerca de dois anos. Em curto prazo, os resultados também são animadores. Pesquisas mostram que vegetarianos tendem a ingerir menos calorias, pesar menos e ter um índice de massa corporal (IMC) mais baixo do que carnívoros, o que significa que não é difícil perder peso com essa dieta, segundo especialistas.

A forma como você vai seguir esse tipo de alimentação fica a seu critério, mas, o Associação Dietética Americana recomenda: seis porções diárias de grãos, como pães e cereais fortificados; cinco porções de legumes, nozes e castanhas ou outros tipos de proteína vegetal (manteiga de amendoim, tofu, batata e leite de soja); quatro porções de vegetais; e duas de fruta e gorduras saudáveis, como óleo de gergelim, abacate e coco.

Por outro lado, ao eliminar tantas opções de alimentos exigidas por essa dieta, há o risco de uma sabotagem da perda de peso em longo prazo, quando as pessoas cansam de fazer escolhas saudáveis e passam a priorizar alimentos mais calóricos. Confira abaixo a pontuação da dieta vegana:

Nota Geral 3.0 Perda de peso em curto prazo 3.6 Perda de preso em longo prazo 3.2 Facilidade para seguir 1.5 Saudável 3.0

Dieta Flexitariana

Também conhecida como dieta para emagrecer e da longevidade, a dieta flexitariana conquistou a quinta posição do ranking. Este programa alimentar objetiva a perda de peso e a melhora da saúde por meio de dois conceitos: flexibilidade e vegetarianismo. O termo foi usado pela primeira vez em 2009 pela nutricionista americana Dawn Jackson Blatner.

Segundo a especialista, não seria necessário eliminar completamente o consumo de carne para alcançar os benefícios do vegetarianismo. Bastaria adotar a prática na maior parte do tempo, sem deixar de comer um bife ou um hambúrguer de vez em quando, quando desse muita vontade.

A dieta consiste em adicionar cinco grupos de alimentos à mesa – “novas carnes” (tofu, , feijão, lentilhas, ervilhas, nozes e sementes, e ovos ), frutas e vegetais, grãos integrais, laticínios, açúcares e pimentas. Além disso, a prática de exercícios é fortemente encorajada: recomenda-se 30 minutos diários de exercícios físicos moderados ou 20 minutos de exercícios intensos, cinco vezes por semana.

Estudos mostraram que os adeptos perdem 15% do peso corporal, além de reduzir risco de doenças cardíacas, diabetes e câncer e vivem, em média, 3,6 anos mais em relação aos que não seguem o programa. Confira abaixo a pontuação da dieta flexitariana.

Nota Geral 4.0 Perda de peso em curto prazo 3.4 Perda de peso em longo prazo 3.2 Facilidade para seguir 3.5 Saudável 4.6

Clique aqui para ver o ranking completo das melhores dietas para emagrecer, de acordo com a U.S News & World Report, e aqui para ver os demais rankings. Lembrando que o texto é em inglês.