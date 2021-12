ConecteSus volta a funcionar após 13 dias, diz Ministério da Saúde

O aplicativo ConecteSUS, que emite o chamado Certificado Nacional de Vacinação da Covid-19, voltou a funcionar, informou o Ministério da Saúde na noite desta quinta-feira, 23. O sistema, contudo, ainda apresenta instabilidade.

“O Ministério da Saúde informa que o aplicativo ConecteSUS foi restabelecido. A pasta destaca que a emissão do Certificado Nacional de Vacinação Covid-19 pode apresentar instabilidade nas primeiras horas, em razão do volume dos acessos”, informou a pasta em uma rede social.

O sistema saiu do ar no dia 10 de dezembro, após o site do ministério sofrer um ataque hacker. Na última segunda-feira 20, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, chegou a prometer que o aplicativo voltar a funcionar na quarta 22. A invasão também afetou o sistema de notificação de casos e mortes da doença.