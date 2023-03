Como reduzir o uso de celular em 15 minutos pode melhorar sua saúde

Uma nova pesquisa da Swansea University, no País de Gales, Reino Unido, mostra que reduzir o uso de mídia social em 15 minutos por dia pode melhorar significativamente a saúde geral e a função imunológica, assim como reduzir os níveis de solidão e depressão.

O estudo, publicado no Journal of Technology in Behavior Science, foi conduzido ao longo de três meses e examinou os efeitos na saúde física e no funcionamento psicológico das pessoas ao reduzir o uso de mídia social em 15 minutos por dia. Os resultados foram comparados a grupos que continuaram suas rotinas nas redes.

Durante a pesquisa, 50 participantes (33 mulheres e 17 homens), com idades entre 20 e 25 anos, responderam a perguntas mensais sobre sua saúde e função psicológica e também forneceram relatórios semanais sobre o uso de mídias sociais.

Os resultados mostraram que o grupo que diminuiu o uso de mídia social teve uma melhora média de 15% na função imunológica, incluindo menos resfriados, gripes e verrugas, uma melhora de 50% na qualidade do sono e 30% menos sintomas depressivos. Essas melhorias foram significativamente maiores do que as experimentadas pelo outro grupo, que não mostrou nenhuma alteração.

Além disso, aqueles instruídos a reduzir o uso acabaram fazendo isso em cerca de 40 minutos por dia, em vez dos 15 minutos solicitados, enquanto houve um aumento diário de 10 minutos para o grupo solicitado a não fazer nada.

Embora trabalhos anteriores tenham observado uma correlação entre o uso reduzido de mídia social e melhorias no bem-estar psicológico, este novo relatório é importante porque mostra uma experiência controlada, o que sugere uma relação causal entre a redução de mídia social e a melhora da saúde física.

“Resta saber se a relação entre o uso das redes sociais e os fatores de saúde é direta, ou se as mudanças nas variáveis de bem-estar, como a depressão, ou outros fatores, como o aumento da atividade física, a mediam”, disse Phil Reed, professor da Escola de Psicologia da Universidade de Swansea.