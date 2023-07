Como rede brasileira integra a IA ao diagnóstico de doenças cardíacas

“Eu comecei a passar mal quando ainda estava em casa. Não tinha entendido o que era e segui minha manhã normalmente, indo deixar a minha esposa no trabalho. Mas, no caminho, as dores começaram a ficar mais fortes e, como eu estava próximo ao Hospital Antônio Prudente, deixei minha moto no estacionamento e fui para a emergência”, relata o técnico de manutenção de equipamento industrial de Fortaleza (CE), Roberto Ribeiro Santos, de 47 anos. Os sintomas que ele sentia eram presságio para uma moléstia que ataca quase 300 mil indivíduos anualmente, com uma taxa de letalidade sombria, de 30% – o Infarto Agudo do Miocárdio.

“Rapidamente fui atendido pela equipe do plantão, que me encaminhou para realizar os exames, entre eles, o ECG”, a sigla que Ribeiro Santos menciona é o exame de eletrocardiograma, que serve como base na avaliação da atividade elétrica do coração, auxiliando no diagnóstico de problemas cardíacos, que são classificados como uma das principalis causas de morte no Brasil a cada ano.

Esse exame, no entanto, pode ser potencializado – e quiçá seja isso que tenha salvo a vida do técnico – se integrado a um sistema de Inteligência Artificial (IA), como adotada pela rede Hapvida NotreDame Intermédica desde 2021. Este sistema de ponta avalia os exames de ECG em menos de um minuto e alerta prontamente a equipe clínica sobre possíveis anormalidades, permitindo avaliação prioritária e entrega de relatórios em apenas 15 minutos.

“A iniciativa surgiu da necessidade de auxiliar os nossos médicos das emergências a fazerem um diagnóstico rápido e preciso de doenças cardíacas”, explica Marcelo Moreira, diretor executivo de padronização e protocolos médicos do Hapvida NotreDame Intermédica. “Essa IA analisa automaticamente os ECGs, prioriza e sugere possíveis alterações e, dessa forma, torna-se uma ferramenta poderosa de diagnóstico”.

Desde sua implantação, a rede brasileira já analisou com sucesso mais de 382.000 eletrocardiogramas, identificando alterações significativas em 145.000 casos. Quase 8.000 desses exames apresentaram resultados críticos, que foram fundamentais para orientar os médicos para diagnósticos precisos e, em colaboração com a equipe de Telecardiologia, estabelecer planos de tratamento oportunos para minimizar o risco de complicações associadas às doenças cardiovasculares.

O software de análise do sistema compreende um conjunto de algoritmos de aprendizado, treinados em um banco de dados abrangente de ECGs normais e anormais. Ao rastrear meticulosamente os resultados, o programa os categoriza de forma eficiente em dois grupos distintos. “Quando o programa nos alerta sobre alguma anormalidade grave, ele aciona um sinal crítico no laudo eletro, que é imediatamente repassado ao médico assistente”, diz Moreira.

Além disso, o sistema possui a notável capacidade de se adaptar aos padrões individuais do paciente, aprimorando a precisão e a especificidade dos diagnósticos ao longo do tempo. Embora atualmente disponível em 20 estados, o Hapvida NotreDame Intermédica planeja integrar o sistema em todas as suas unidades até o final de 2023.

Continua após a publicidade

Siga