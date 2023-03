Como o gosto amargo pode ajudar no tratamento da asma?

Pode ser uma surpresa, mas os receptores do sabor amargo não estão presentes apenas na boca. Na verdade, eles são encontrados em várias partes do corpo, como nas vias aéreas. E ao estimulá-los – apesar de não ser muito claro como -, é possível abrir as passagens de ar nos pulmões, tornando-os um alvo promissor para tratar condições respiratórias como asma e doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC).

Um estudo recente, publicado no Journal of Medicinal Chemistry, revela que os cientistas desenvolveram um composto poderoso e específico que pode abrir caminho para terapias direcionadas aos receptores do sabor amargo.

Dos 25 diversos tipos de receptores desse tipo de sabor, o subtipo TAS2R14 é um dos mais amplamente dispersos nos tecidos além da cavidade oral. Apesar de sua prevalência, os pesquisadores ainda estão incertos sobre a estrutura do receptor e não identificaram o ligante ou composto específico responsável por ativá-lo dentro do corpo.

Embora apenas alguns compostos sintéticos – incluindo o ácido flufenâmico presente em um fármaco anti-inflamatório não esteróide (AINE) – tenham se ligado e ativado TAS2R14s, esses compostos carecem de potência e não compartilham características estruturais significativas.

Como resultado, o desenvolvimento de um elemento para fazer a ativação de forma mais eficaz tem sido um desafio. Apesar disso, uma equipe liderada por Masha Niv, Peter Gmeiner e seus colegas usaram o ácido flufenâmico como base para criar e produzir análogos com propriedades aprimoradas.

Posteriormente, a equipe expandiu sua pesquisa projetando uma série de ligantes TAS2R14 mais eficazes. Com base em pesquisas anteriores que identificaram certas características estruturais que aumentam a potência, os pesquisadores criaram inúmeras novas variações. Esses compostos foram então testados em um ensaio que mede a ativação do receptor.

Entre os novos ligantes, um se mostrou seis vezes mais potente que o ácido flufenâmico, indicando que uma quantidade menor do composto poderia gerar uma resposta equivalente à do AINE. Além disso, esse ligante específico foi notavelmente seletivo para TAS2R14 em comparação com os receptores de sabor não amargo, uma qualidade que pode minimizar os possíveis efeitos colaterais.

De acordo com os pesquisadores, esses novos compostos serão fundamentais para elucidar a estrutura, o mecanismo e a função fisiológica dos receptores do sabor amargo, bem como orientar o desenvolvimento de potenciais candidatos a medicamentos direcionados a esses receptores.