Cientistas desenvolvem aparelho que detecta vírus da Covid-19 no ar

Cientistas norte-americanos conseguiram detectar o SARS-CoV-2 no ar, em ambientes internos por meio de um dispositivo pequeno, leve, barato e que não requer uma fonte de energia. Trata-se do Fresh Air Clip, um vestível que absorve continuamente aerossóis em uma superfície de polidimetilsiloxano (PDMS) e que pode ser usado para estimar as concentrações de vírus no ar.

Durante um estudo, os pesquisadores distribuíram clipes de ar fresco para 62 voluntários, que utilizaram por cinco dias. A análise de PCR dos monitores detectou o RNA do SARS-CoV-2 em cinco deles: quatro foram usados ​​por trabalhadores de restaurantes e um por um funcionário de um abrigo.

As cargas virais mais altas (mais de 100 cópias de RNA por clipe) foram detectadas em dois que estavam com os garçons. “Embora o Fresh Air Clip ainda não seja comercializado, esses resultados indicam que ele pode servir como uma ferramenta de triagem para avaliar a exposição pessoal ao SARS-CoV-2 e ajudar a identificar áreas de alto risco para exposição interna”, dizem os pesquisadores nas Cartas de Ciência e Tecnologia Ambientais da ACS.

Para a pesquisa, os autores receberam o financiamento da National Science Foundation e do Rothberg Fund.