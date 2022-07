Cientistas descobrem provável causa de hepatite misteriosa em crianças

Cientistas no Reino Unido identificaram a provável causa do recente surto de doença hepática misteriosa que aflige crianças pequenas em todo o mundo. Segundo novas pesquisas, a falta de exposição a dois vírus comuns durante a pandemia da Covid-19 pode ter aumentado as chances de crianças ficarem gravemente doentes com hepatite aguda.

Nesses estudos, duas equipes de pesquisa da University College London e da Universidade de Glasgow disseram que as restrições de bloqueio podem ter levado alguns bebês a perder a imunidade precoce ao adenovírus e ao vírus adeno-associado 2 (AAV2) recém-vinculado. Ambos os grupos também disseram que não encontraram evidências de uma ligação direta entre o aumento nos casos de hepatite e a infecção por SARS-CoV-2.

Mais de 1.000 crianças em 35 países desenvolveram um tipo não identificado de hepatite aguda grave – ou inflamação do fígado – desde que o primeiro caso foi relatado em janeiro deste ano. A maioria ocorreu em crianças de cinco anos ou menos, embora os diagnósticos tenham sido detectados em jovens de até 16 anos.

Acreditava-se anteriormente que o adenovírus, que normalmente causa resfriado leve ou doença semelhante à gripe, fosse parcialmente responsável pelo surto misterioso, pois era o vírus mais comumente encontrado em amostras de crianças afetadas. No entanto, a nova pesquisa indicou que o vírus adeno-associado 2, que normalmente não causa doença e não pode se replicar sem um vírus “auxiliar”, como adenovírus ou herpesvírus, estava presente em 96% dos casos de hepatite desconhecida examinados em ambos os estudos.

Um mistério resolvido?

Os pesquisadores dizem que a coinfecção com os dois vírus – AAV2 e um adenovírus, ou menos comumente o herpesvírus HHV6 – poderia oferecer uma melhor explicação para o recente surto. “Embora ainda tenhamos algumas perguntas não respondidas sobre exatamente o que levou a esse aumento na hepatite aguda, esperamos que esses resultados possam tranquilizar os pais preocupados com o Covid-19, pois nenhuma das equipes encontrou qualquer ligação direta com a infecção por SARS-CoV-2”, disse a professora Judith Breuer, do Institute of Child Health, no relatório.