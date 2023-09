Cientistas criam método que recria tumor em 3D para tratar câncer

Cientistas do UCLA Jonsson Comprehensive Cancer Center, centro de tratamento de câncer em Los Angeles, nos Estados Unidos, desenvolveram um novo método que pode ajudar a identificar tratamentos personalizados para indivíduos com cânceres raros ou difíceis de tratar. Publicada na Nature Communications, a pesquisa diz respeito à uma técnica de bioimpressão de organoides tumorais em miniatura, que permite aos pesquisadores estudar e analisar essas células de forma individual e em detalhes.

Diferente das plataformas tradicionais que não conseguem capturar alterações ou diferenças nas amostras dos tumores, esses organoides em miniatura cultivados em laboratório são tridimensionais (3D) e estabelecidos a partir de uma variedade de células e tecidos primários do próprio indivíduo. Por isso, permitem uma investigação minuciosa da biologia do tumor e conseguem destacar as sensibilidades aos medicamentos específicos para cada paciente, tornando a resposta individual à terapia muito mais assertiva.

Avanço na medicina de precisão

O novo método usa uma técnica de bioimpressão para recriar em um ambiente controlado organoides em 3D a partir das células do tumor do paciente que foram retiradas por biópsias ou durante cirurgia. Esses organoides, chamados PDOs e derivados do próprio indivíduo são nutridos, crescem e se auto-organizam em laboratório de forma similar a observada no organismo.

São então estudados como células que interagem entre si e em uma determinada estrutura, trazendo evidências de eventos específicos envolvidos no desenvolvimento dos tecidos, que não são possíveis de serem observados in vivo.

Ao expor esses PDOs a diferentes tratamentos, também é possível avaliar quais terapias induziram a morte das células cancerosas, fornecendo dados precisos para que os médicos oncologistas consigam ter uma melhor compreensão da resposta do tumor e assim traçar um plano terapêutico mais assertivo, ou seja, um tratamento personalizado.

Chamado de Teste Onco-PDO, o cultivo celular 3D já está disponível no Brasil, por meio da Invitrocue Brasil, para câncer de mama, pulmão, colorretal, pancreático, gástrico, próstata e ovário, com a escolha de 8 entre 60 drogas para teste. O resultado sai em até 21 dias.

