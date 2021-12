Cientista alerta para nova pandemia e pede mais investimento em pesquisa

A professora Sarah Gilbert já foi aplaudida de pé em um torneio de tênis e ganhou uma boneca Barbie à sua imagem. Não surpreende, já que a cientista britânica foi uma das criadoras da vacina AstraZeneca contra a Covid-19, na Universidade de Oxford, na Inglaterra. Em trechos de um discurso que será lido nesta segunda-feira, 6, durante a apresentação do Prêmio Richard Dimbleby, concedido a personalidades dos negócios, das ciências e do governo no Reino Unido, ela alerta que uma nova pandemia pode ser mais contagiosa e mortal se não houver investimento em pesquisas e prevenção para enfrentar novas ameaças virais.

A professora Gilbert diz que os avanços científicos feitos no combate a vírus mortais “não devem ser perdidos” por causa do custo do combate à pandemia atual: “Esta não será a última vez que um vírus ameaçará nossas vidas e meios de subsistência. A verdade é que o próximo poderia ser pior. Pode ser mais contagioso, ou mais letal, ou ambos”.

Gilbert deve pedir aos governos que redobrem seu compromisso com a pesquisa científica e a preparação para uma pandemia, mesmo após a ameaça da Covid-19 diminuir. “Não podemos permitir uma situação em que passamos por tudo o que passamos e, em seguida, descobrir que as enormes perdas econômicas que sofremos significam que ainda não há financiamento para a preparação para uma pandemia”, diz o discurso. “Os avanços que fizemos e o conhecimento que adquirimos não devem ser perdidos.”