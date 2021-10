Cidade de Minas Gerais zera casos de Covid-19

Depois do município de Quissamã, no Rio de Janeiro, zerar a ocupação de leitos de enfermaria de UTI destinados a pacientes com a Covid-19, no último domingo 10, é a vez de Itaúna, em Minas Gerais alcançar esse feito. Nesta quarta-feira 13, a cidade mineira informou que zerou os casos de Covid-19, não registrando nenhum resultado positivo para a doença desde sábado 9.

Segundo o prefeito Neider Moreira, isso é consequência da vacinação avançada na cidade de cerca de 92 mil habitantes, que já chegou a registrar 590 pessoas diagnosticadas com a doença na fase crítica da pandemia. “A vacinação tem ajudado demais no controle da pandemia. O trabalho que fizemos através da secretaria de Saúde e da secretaria de Desenvolvimento Social, por meio das notificações e postagens que apresentamos para vocês através da nossa Gerência de Comunicação nos últimos meses foram fundamentais para que atingíssemos essa nova situação”, disse o prefeito em um vídeo divulgado pela comunicação oficial do município.

Moreira também agradeceu à população por entender e adotar as medidas restritivas e ressaltou a importância da manutenção dos protocolos sanitárias no enfrentamento à pandemia. “Precisamos continuar tomando as cautelas devidas, como o uso da máscara em espaços fechados, manter determinado distanciamento até que a gente possa concluir a vacinação na totalidade”, concluiu.