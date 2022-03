Chega ao SUS primeiro remédio contra a Covid-19

A farmacêutica Eli Lilly anunciou na noite desta quarta-feira, 30, que o seu medicamento contra a Covid-19, o Olumiant (baricitinibe), foi aprovado pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (Conitec), ligada ao Ministério da Saúde, e se tornou a primeira medicação a ser incorporada pelo SUS.

O remédio, de uso oral, é indicado para adultos hospitalizados que precisam de oxigênio por máscara ou cateter nasal e casos de necessidade de alto fluxo de oxigênio ou ventilação não invasiva. Em estudos, a medicação se mostrou capaz de reduzir a mortalidade de pacientes hospitalizados em 38%.

A Eli Lilly não informou prazos, mas disse que, “em breve”, o tratamento estará “disponível gratuitamente no mercado público para os brasileiros hospitalizados por Covid”.

“Olumiant se demonstrou eficaz na redução de mortalidade em pacientes hospitalizados por Covid e se torna um importante arsenal para os profissionais tratarem seus pacientes”, afirma Camila Tostes, gerente médica da farmacêutica.

O remédio recebeu a aprovação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) para tratar a doença em setembro do ano passado, mas tem liberação para uso no Brasil desde 2018 para casos de artrite reumatoide. A incorporação no SUS ocorreu em 2020. Também em 2021, o medicamento foi liberado para pacientes com dermatite atópica.

Estudos com 2,5 mil participantes, duplo-cegos, randomizados e controlados por placebo, apontaram que o Olumiant demonstrou potencial para reduzir a mortalidade no 28° dia do tratamento em 38%. O tratamento consiste em um comprimido por dia durante 14 dias ou até o paciente receber alta. As pesquisas incluíram participantes de países como Estados Unidos, México, Argentina, Reino Unido, Itália, Japão e Brasil.